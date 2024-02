Concurso Unificado chega a 1,7 milhão de inscrições confirmadas

Por meio das mídias sociais, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou que o Concurso Unificado (CNU) já conta com 1,7 milhão de inscrições confirmadas. Apesar do número, 900 mil candidatos ainda não efetuaram o pagamento do valor da taxa.

Para confirmar a inscrição no concurso, é necessário pagar a taxa de R$60 para cargos de nível médio e R$90 para cargos de nível superior. O boleto pode ser consultado pela página do CNU, com acesso pela conta GOV.BR.

O pagamento deve ser feito apenas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), no banco ou via PIX, com o respectivo QR Code.

Do total de candidaturas confirmadas, são 1,1 milhão de inscrições pagas e 600 mil isenções do valor da taxa.

Com a confirmação de 1,7 milhão de candidaturas homologadas, o CNU se tornou o concurso com o maior número de inscritos da história, superando os editais do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhões de inscritos.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comemorou a alta procura pelo Concurso Unificado.

“Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil”.