Criminosos invadem residência, atiram em jovem e incendeiam casa no Segundo Distrito

Uma tentativa de homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (28) no Beco da Samambaia, localizado no Bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Conforme relatos das autoridades policiais, indivíduos armados adentraram uma residência pelos fundos no Belo Jardim II e abriram fogo contra um jovem identificado como Edivan Rodrigues da Silva, 19 anos. Após os disparos, os criminosos atearam fogo à residência antes de empreenderem fuga, deixando o local em direção desconhecida.

O Serviço de Atendimeno Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar atendimento à vítima. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o jovem gravemente ferido por disparos que atingiram seu abdômen, tórax, quadril e virilha. Todos os procedimentos necessários para estabilização foram realizados antes do transporte urgente da vítima para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo, sendo encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico.

A Polícia Militar foi alertada sobre o ocorrido e equipes do segundo Batalhão deslocaram-se para o local, onde colheram informações e realizaram buscas com o intuito de capturar os responsáveis. Entretanto, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O irmão de Edivan informou às autoridades policiais que ele não possui qualquer ligação com facções criminosas e desconhece os motivos que levaram ao ataque.

Uma guarnição do Segundo Batalhão de Salvamento e Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o fogo já havia consumido completamente a residência, sendo que, devido à estrutura de madeira do imóvel, as chamas se propagaram com maior intensidade, conforme relatou o oficial encarregado.