Delegado Rêmullo Diniz é o convidado do podcast Fala Operacional; assista a entrevista

O programa Fala Operacional dessa semana está imperdível: um bate-papo descontraído, com o delegado Rêmullo Diniz, mais que um exemplo, uma história inspiradora para quem deseja seguir carreira na segurança pública.

Nesta edição #6, o programa recebeu o delegado Rêmullo Diniz, conhecido por sua postura firme e combativa, que largou sua terra natal em Pernambuco, para viver seu sonho de ser delegado nas terras acreanas.

Compartilhou alguns “perrengues” que passou em ocorrências e as dificuldades que teve no início de sua carreira no interior do Acre. Destacou a importância das ações integradas das polícias acreanas e sua missão como Fundador do GEFRON – Grupo Especial de Fronteiras.

Movido por um desejo de contribuir de forma mais efetiva na sua profissão, Rêmullo destaca sua determinação em se especializar em cursos operacionais, sendo o primeiro delegado do Brasil a se formar no curso de Operações em Fronteiras.

Você não pode perder esta conversa contagiante, cheia de ocorrências difíceis e emocionantes, envolvendo crimes fronteiriços, e a atuação dessa unidade que vem dando um grande prejuízo ao crime.

Mais que um simples bate-papo, o Fala Operacional fornece uma experiência gratificante, destacando a vida do operador de segurança pública, além de histórias enriquecedoras e contagiantes do mundo operacional.

