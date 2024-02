Durante show, Neguinho da Beija-Flor chama fãs para dançar no palco no Carnaval da Família

O cantor Neguinho da Beija-Flor se apresentou no Carnaval da Família, na Gameleira, na noite desta terça-feira (13) e chamou fãs para subir ao palco junto com ele.

O grupo de mulheres, com muita animação, subiu subiu ao palco e dançou ao som Mulher, Mulher, Mulher, música de autoria de Neguinho da Beija-flor.

As acreanas mostraram que o samba corre na veia e deram um verdadeiro espetáculo de animação em cima do palco. Confira os registros exclusivos feitos pelo ContilNet do momento de interação:

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: