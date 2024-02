Enquanto desalojados tiram móveis de casa, lanchas e jet skis passeiam pelo Rio Acre

Enquanto famílias desalojadas se empenham em retirar seus pertences das residências inundadas ao longo das margens do Rio Acre, a paisagem aquática se transforma em um cenário de lazer para alguns privilegiados na tarde deste sábado (24), em Rio Branco.

Imagens e vídeos enviados ao ContilNet mostram que ennquanto os desalojados lutam para salvar o que podem de suas casas submersas, os barcos de recreio cortam as águas. Atualmente, o Rio Acre atingiu a marca de 15,06 metros, às 15h, deste sábado (24) em Rio Branco. As informações são do boletim da Defesa Civil de Rio Branco.

O rápido aumento no nível das águas tem mantido a Defesa Civil em estado de alerta máximo, enquanto equipes de resgate redobram os esforços para evacuar famílias das áreas atingidas pelas enchentes. Em apenas três horas, o rio subiu 13 centímetros, evidenciando a urgência da situação e a necessidade de medidas rápidas e eficazes para enfrentar as consequências das cheias na região.

De acordo com a Defesa Civil, o número de desalojados já atinge a marca de 317 pessoas, com mais de 200 delas realocadas em abrigos providenciados pela prefeitura. Contudo, esse número tende a crescer, uma vez que operações de resgate foram conduzidas durante a madrugada, e a contagem de desabrigados será atualizada ao longo do dia.

Veja as imagens: