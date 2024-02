Erismeu Silva gosta do desempenho do Vasco em amistoso

O técnico Erismeu Silva aprovou o desempenho do Vasco no empate por 0 a 0 com o Rio Branco nesse sábado, 10, no José de Melo, no primeiro amistoso da equipe na fase de preparação visando o Campeonato Estadual.

“Gostei do time e os atletas me surpreenderam na parte física. Essa entrega é fundamental para podermos realizar uma grande campanha no campeonato”, comentou o treinador.

Espera reforços

Segundo Erismeu Silva, o Vasco deve ter reforços antes da estreia no Estadual programada para o dia 20 contra o Independência.“Temos alguns atletas acreanos atuando no Força e Luz, do Rio Grande do Norte, e estamos contando para a disputa do campeonato. Vamos ter uma semana importante na Fazendinha”, avaliou o técnico.