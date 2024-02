“Eu falei que dias melhores viriam”, diz Gladson sobre decisão do STJ na Operação Ptolomeu

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, durante a transmissão da primeira noite do Carnaval da Família, nesta sexta-feira (9), o governador Gladson falou sobre a vitória no processo que envolve a Ptolomeu.

Na última quinta-feira (8), a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, determinou a suspensão do prazo para apresentação da defesa do governador após a ausência de provas da Polícia Federal.

Sobre o assunto, Cameli disse que confia na Justiça e falou sobre a chegada de dias melhores. “Eu confio na Justiça. Cada instituição tem o direito de executar aquilo que lhe cabe para assegurar a democracia. Eu disse que dias melhores viriam, não foi?”, ressaltou.

O governador disse, ainda, que está à disposição para esclarecimentos necessários. “Sobre processos, eu estou sempre a disposição para ajudar a esclarecer. Não ache que de minha parte vai haver retaliação, vamos tocar a vida. Quando eu acordar amanhã, é sabendo dos novos desafios que temos para cuidar desse povo aqui”, disse.

Os advogados de defesa de Gladson alegaram, ainda, que o pedido de afastamento do governador foi açodado e desnecessário. Já Cameli, afirmou que segue com a consciência tranquila.

“Saber que minha missão será cumprida é o que me fortalece. Minha consciência é meu guia. Minha fé e meu otimismo me garantem isso. Problema nós temos, mas não vou perder meu tempo olhando para o retrovisor, tenho que olhar para o amanhã”, acrescentou.

Assista na íntegra: