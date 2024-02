EUA: Biden ganha as primárias no estado da Carolina do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu, neste sábado (3/2), as primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul. Essa é a primeira mostra oficial do partido e, segundo avaliação da mídia local, Biden ganhou com folga a disputa.

Para conquistar o resultado, o presidente concorreu contra o deputado Dean Phillips, de Minnesota, e Marianne Williamson, autora de livros best-sellers de autoajuda.

Em nota após o resultado, Biden ressaltou a importância do estado. “Em 2020, foram os eleitores da Carolina do Sul que provaram que os especialistas estavam errados, deram nova vida à nossa campanha e nos colocaram no caminho para ganhar a Presidência”. “Agora, em 2024, o povo da Carolina do Sul voltou a falar e não tenho dúvidas de que nos colocaram no caminho para ganhar a Presidência novamente, e fazer de Donald Trump um perdedor novamente”, disse.

Apesar da vitória, Biden é tido como um candidato impopular na região e precisa entender como se conectará com o eleitorado negro do estado. Outras preocupações incluem a idade — o presidente tem 81 anos — e como lidará com a segurança da fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Historicamente, a Carolina do Sul não é um estado com apoio aos democratas. Do outro lado, dos Republicanos, a principal aposta é o ex-presidente Donald Trump, de 77 anos.

As eleições nos EUA serão em 5 de novembro.