Ex-namorada de Nicolas Prattes desabafa após ator assumir Sabrina Sato

Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumiram o romance para o mundo nas redes sociais nesta semana. Diante da novidade, a ex-namorada do ator fez um desabafo sobre os ciclos da vida no Instagram.

“Aqueles dias que você fica: ‘oxe, como você é boba. Pra que estava chorando tanto ontem? A vida é linda. Quando aquele momento difícil passa e você vê que ele não foi maior que você.. ou aqueles dias que, sem motivo algum, dá vontade de comprar flores, andar pela rua dançando, cantar o dia todo, ligar uma música alta e abri um vinho.. que delícia de sensação”, iniciou.

Luiza Caldi é dentista e foi bailarina do Faustão. Ela viveu um relacionamento amoroso com Nicolas Prattes por um ano até o término em dezembro de 2023. Nas redes, terminou o desabafo.

“Ou aquela pós-tpm que você entende porque sofreu tanto, do fundo da alma, só porque viu que o pó de café acabou, daí tudo volta a fazer sentido… A vida é cíclica.. vão ter dias difíceis, mas esses dias gostosos vêm logo em seguida. Se permita sentir”, completou.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato em momento íntimo

Que casal, meus amigos… O ator Nicolas Prattes deixou internautas em alvoroço após publicar um vídeo ao lado de Sabrina Sato. Esta é a primeira vez que os dois surgem juntos nas redes sociais desde que os rumores de affair começaram a circular na web.

Os dois já vinham causando nas redes sociais por postarem fotos no mesmo lugar. Os pombinhos mostraram um macaco sobre uma mesa na sacada de um hotel, sem identificar o lugar. Ela, inclusive, já chegou a comentar fotos do ator: “Lindo”, escreveu em uma foto de Nicolas sem camisa.

Em 18 de fevereiro, Nicolas assumiu o romance com Sabrina. Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, o ator se derreteu pela beldade e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.