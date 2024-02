Federação Acreana de Voleibol apresenta proposta de calendário para a temporada 2024

Em uma reunião realizada na manhã desta sexta, 16, a Federação Acreana de Voleibol (FEAV), apresentou um calendário de competições na quadra para a temporada de 2024.

“Esse foi um primeiro encontro para apresentarmos as nossas propostas para os dirigentes. É importante essa discussão é importante para podermos promover grandes eventos”, comentou o diretor técnico da FEAV, Delmerson Abreu.

Destaques da temporada

O Copão Masters, O Copão Zé Carlos e os Estaduais Sub-16 e 18, todos no feminino e masculino, são os destaques do calendário apresentado. “Queremos movimentar todas as categorias. A ideia é iniciar a temporada em março ou abril”, explicou Delmerson Abreu.

Vôlei de praia

Segundo Delmerson Abreu, o calendário das competições de vôlei de praia será apresentado na quarta, 21. “O professor Carlos Leopoldo vai definir as competições. Teremos uma grande temporada na quadra e na praia”, afirmou o dirigente.