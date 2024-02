Federação realiza ajustes na tabela do 1º turno do Campeonato Estadual

Por causa das participações do Rio Branco e do Humaitá nas Copas Verde e do Brasil, o departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) realizou ajustes na tabela do primeiro turno na manhã desta quinta, 15.

Os jogos de sábado, 17, a partir das 15 horas, no Florestão, entre Andirá x Adesg e Náuas x Galvez estão mantidos, mas os confrontos para terça, dia 20, foram adiados.

“As partidas do dia 20 serão realizadas no domingo, 25. Não mudamos a sequência das partidas para evitar qualquer tipo de reclamação”, explicou o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Rio Branco faz 3 partidas

O Rio Branco vai fazer três partidas em uma semana pelos primeiros torneios da temporada. O Estrelão joga contra o CRB, de Alagoas, no dia 21, pela Copa do Brasil, no dia 25 contra o Atlético, no Estadual, e dia 28 o duelo será contra o Águia, em Marabá, no Pará, pela Copa Verde.

Humaitá estreia

O Humaitá vai fazer a estreia na temporada de 2024 na quinta, 22, contra o Trem, do Amapá, pela Copa Verde. O primeiro jogo no Estadual será no dia 3 de março, contra o São Francisco.