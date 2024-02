Gladson anuncia que vai prorrogar validade do concurso da Policia Civil; entenda

O governador Gladson Cameli colocou um ponto final no imbróglio do concurso da Polícia Civil, que perde a validade no próximo dia 20 de janeiro.

Em entrevista à TV Gazeta, Gladson anunciou que pediu ao secretário de Governo, Alysson Bestene, que busque resolver a situação do certame, que ele deverá prorrogar a validade do concurso.

“Estamos criando todas as condições para que a gente possa lá na frente, se o Estado tiver novas condições de chamamento que a gente possa chamar. Não estou aqui prometendo nada, tô mandando analisar cada caso, porque quem fez o concurso público está correto em ter a esperança de ser chamando algum dia”, disse.

Entenda a situação

Em novembro do ano passado, o governador Gladson Cameli vetou a proposta do deputado Pedro Longo (PDT), que havia sido aprovada por unanimidade no plenário da Aleac, sobre a prorrogação do concurso da Polícia Civil.

Na época, o deputado estadual e líder da Oposição, Edvaldo Magalhães (PCdoB), explicou que após o veto, houve um consenso entre a base e a oposição para manter o veto e em fevereiro, a Aleac retornasse às discussões sobre o PL, com o envio da proposta do governo. No texto original da matéria, a data de vencimento estava incorreta, o que justificou o veto por parte do governo.

Ao todo, ainda 243 agentes de Polícia Civil, 20 escrivães e aproximadamente outros 20 delegados ainda aguardam convocação no Cadastro de Reserva.