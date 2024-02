Gladson conhece projeto de ressocialização com taxa de 99% positiva em Minas Gerais

O governador Gladson Cameli visitou nesta segunda-feira (26) as instalações da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) Feminina, da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a convite da presidência do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari Longuini.

Durante a visita, destacou-se o alto índice de êxito, atingindo 99%, no retorno das reeducandas à sociedade. O resultado é atribuído aos cinco anos de trabalho do sistema, focado em ações que visam restaurar a dignidade e cidadania das detentas.

O modelo adotado pela Apac Feminina despertou o interesse do governador Gladson Cameli, que afirmou que pretende copiar para o Acre o sistema de Minas Gerais. Em um vídeo nas redes sociais, Cameli enfatizou que a eficácia do modelo observado em Belo Horizonte é inspiradora e que esse é o objetivo a ser alcançado no Acre. “Um modelo eficaz para implantação no Acre, sendo esse o nosso objetivo”, afirmou.