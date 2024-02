Governo divulga lista com resultado final de projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), divulgou, nesta quinta-feira (15), o resultado final das notas de avaliação dos projetos inscritos nos editais de Arte e Patrimônio e Audiovisual, pela Lei Paulo Gustavo. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a lista, mais de 200 projetos foram selecionados dentro dos 22 municípios do Acre. Além da divulgação do resultado, também está aberto o prazo para o envio da documentação de habilitação, que deverá ser encaminhada para o e-mail e-mail [email protected], até o dia 23 de fevereiro com a seguinte documentação:

No caso de pessoa física:

11.2. Pessoa Física

a) Certidão Negativa quanto a dívida ativa do Estado (PGE);

b) Certidão Negativa quanto de débitos estaduais junto a SEFAZ;

c) Certidão Negativa de débitos junto ao Município;

d) Certidão Negativa de tributos Federais;

e) Comprovante de conta bancária inscrita no Cadastro de credor do Estado;

No caso de Pessoa Jurídica a seguinte documentação:

11.3. Pessoa Jurídica (Entidades)

a) Certidão Negativa quanto a dívida ativa do Estado (PGE);

b) Certidão Negativa quanto de débitos estaduais junto a SEFAZ;

c) Certidão Negativa de débitos junto ao Município;

d) Certidão Negativa de tributos Federais;

e) Certidão de regularidade no FGTS – CAIXA;

f) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;

g) Certidão Negativa de débitos estaduais junto a SEFAZ do Representante Legal;

h) Comprovante de conta bancária inscrita no Cadastro de credor do Estado.

No edital de Audiovisual também foi divulgado o resultado dos projetos selecionados neste edital.

Veja o resultado: