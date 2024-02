Grupo Deck realiza evento cultural para colaboradores e apresenta metas para 2024

Na última sexta-feira (9), o Grupo Deck promoveu um evento cultural exclusivo para seus colaboradores, marcando o início de um novo ciclo para a empresa. Durante o evento, foram anunciadas as novas políticas e metas da empresa para o ano de 2024, visando um crescimento ainda mais expressivo e sustentável.

O sócio do Grupo Deck, Marcelo Manchini, fez uma emocionante intervenção durante o evento, destacando a importância do engajamento e envolvimento dos colaboradores para o alcance dos objetivos propostos. Ele ressaltou o compromisso da empresa em investir no desenvolvimento e valorização de sua equipe, reconhecendo o papel fundamental de cada membro na construção do sucesso coletivo.

Além disso, Manchini compartilhou uma visão ambiciosa para o futuro do Grupo Deck, revelando que em 2024 a empresa está pensando em voos ainda mais altos. Essa perspectiva inspiradora demonstra o compromisso da empresa em buscar constantemente novos desafios e oportunidades de crescimento, consolidando sua posição de destaque no mercado.

Com um ambiente descontraído e motivador, o evento proporcionou momentos de integração e reflexão, fortalecendo os laços entre os colaboradores e reforçando o comprometimento mútuo com os valores e objetivos da empresa.

O Grupo Deck segue firme em sua missão de proporcionar experiências únicas e memoráveis para seus clientes e colaboradores, e o evento cultural marca o início de uma jornada promissora em direção a um futuro brilhante e repleto de conquistas.