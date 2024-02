Homem passa mal enquanto pescava com o pai e desaparece nas águas do Rio Purus

Na manhã desta quinta-feira (22), o Corpo de Bombeiros confirmou o início das operações de busca ao corpo do pescador identificado por Leudo, que desapareceu nas águas do Rio Purus. O incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (22), quando Leudo, residente na comunidade de São José, sofreu um mau súbito enquanto pescava com seu pai.

Apesar dos esforços dos familiares, também pescadores, que utilizaram materiais de pesca na tentativa de localizar Leudo, o corpo ainda não foi encontrado. O subtenente C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros, informou que uma equipe se desloca para a comunidade, pronta para iniciar mergulhos. No entanto, as condições desafiadoras das águas, com forte correnteza e grande volume, complicam significativamente os esforços de resgate.

A tragédia abala a comunidade local, e as esperanças se concentram nas operações de busca em andamento. Familiares e amigos aguardam angustiados por notícias sobre o paradeiro de Leudo, esperando que as equipes de resgate consigam superar as dificuldades impostas pelas condições adversas do Rio Purus.