Homem viraliza ao compartilhar códigos secretos da Samsung; veja quais são

O primeiro código revelado pelo influencer @Tech_Overwatch no TikTok dá acesso a informações sobre o próprio smartphone do usuário. A partir da combinação, a pessoa é introduzida a alguns dados referentes à construção do modelo. Para acessar o recurso, basta digitar o código “ *#12580*369#” (sem aspas) no teclado do aplicativo “Telefone” — como se fosse ligar para um contato.

Outra sequência de caracteres revelada pelo especialista é “*#0*#”. Se digitado no teclado do telefone, o código dá acesso automático a um menu secreto que serve para testar partes específicas do hardware do celular. Por meio dele, o usuário pode verificar o funcionamento de componentes como alto-falantes, sensor vibração, touchscreen, câmeras frontais e traseiras, entre outros.