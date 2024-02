Humaitá empata com Sampaio Corrêa e é eliminado no Florestão

O Humaitá empatou com o Sampaio Corrêa, de Maranhão, por 1 a 1 nesta quarta, 28, no Florestão, e acabou eliminado da Copa do Brasil. Bruno Baio marcou o gol dos bolivianos e André empatou para o Tourão.

Perdeu oportunidades

As duas equipes iniciaram o confronto atuando forte na marcação e tentando as jogadas de ligações diretas. O Humaitá criou boas oportunidades, mas perdeu as chances de abrir o placar. Na segunda etapa, Pimentinha cruzou, o zagueiro Yarley falhou e Bruno Baio fez 1 a 0 para o Sampaio Corrêa.

O técnico Kinho Brito promoveu mudanças e deixou o Humaitá mais ofensivo. El Lobo realizou a jogada e na sobra André empatou. O Humaitá foi para o “desespero”, mas conseguiu o gol da classificação.

Fala, Kinho!

“Criamos boas oportunidades no primeiro tempo e não marcamos. Faltou caprichar mais no último terço do campo. É um resultado duro, mas não podemos esquecer que enfrentamos uma equipe de excelente nível”, afirmou o técnico Humaitá, Kinho Brito.

960 torcedores

Mesmo com muita chuva e o momento complicado em muitos bairros da capital acreana por causa da enchente, 960 torcedores foram ao Florestão prestigiar o Humaitá.