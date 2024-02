Ico comanda treino de bolas paradas e Galvez encerra preparação

Com um treino de bolas paradas na tarde desta terça, 27, no CT do Imperador, o elenco do Galvez encerrou a preparação para o confronto na Copa do Brasil Sub-17. A partida contra o Real, de Roraima, vai ser disputada na quinta, 29, às 16 horas, no Florestão.

“Trabalhamos por 45 dias e estamos preparados para o confronto. Vai ser um jogo difícil e por isso é preciso fazer uma partida sem erros”, declarou o técnico Ico.

Esquema ofensivo

Segundo Ico, o Galvez terá um esquema ofensivo onde os laterais estarão liberados para atacar. “Vamos em busca do gol desde o início. Sabemos da nossa responsabilidade e não podemos falhar”, comentou o treinador.

Ronan confiante

O atacante Ronan, uma das apostas ofensivas do Galvez, demonstra confiança para o duelo.

“Vamos jogar em casa e precisamos nos impor. Uma classificação será muito importante para o Galvez”, afirmou Ronan.