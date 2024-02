Jojo Todynho firma acordo milionário com empresa dos EUA: veja o valor

Jojo Todynho fechou um contrato milionário em Nova York, nos Estados Unidos, e receberá um dos maiores cachês da carreira. A cantora, segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, será garota propaganda e embaixadora de uma marca de produtos de limpeza.

Para isso, fechou um contrato de R$ 1,5 milhão e viajou ao país para tirar as primeiras fotos que serão estampadas nos rótulos das embalagens, adiciona o colunista. Em janeiro deste ano, Jojo já havia adiantado a novidade ao tirar fotos na Times Square, onde um telão enorme televisionou o banner da marca com o rosto da cantora.

Jojo Todynho celebra rápido emagrecimento

Jojo Todynho foi uma das musas da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval e comemorou ao cumprir a meta de chegar aos dois dígitos na balança. A cantora revelou a felicidade de ter desfilado e, mesmo com pressão estética, disse que está feliz com o seu corpo.

Por conta da rotina para a data festiva, Jojo perdeu mais de 40 kg com dieta e muito treino e revelou que tinha o objetivo de chegar aos dois dígitos na balança, o que significa pesar mais de 100 kg. “Atingi a minha meta. Fico muito feliz com o meu progresso e estou me sentindo maravilhosa”, declarou, em entrevista ao Extra.

A cantora afirmou que, mesmo que ainda tenha uma pressão estética, está muito feliz e confiante com o seu corpo, como sempre esteve. “Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos”, completou.