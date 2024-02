Jorge Viana comemora 44 anos de fundação do PT com foto ao lado de Lula: “Dias melhores virão”

O presidente da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, publicou uma foto ao lado do presidente Lula, na manhã deste sábado (10), em homenagem aos 44 anos da criação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Na imagem, registradas nos anos 90, segundo Viana, ele e o então presidente Lula aparecem bem mais jovens, durante um discurso para o público. Jorge Viana, que tem uma longa carreira política no Acre, atrelou ao partido suas conquistas.

“Hoje o Partido dos Trabalhadores, meu partido, completa 44 anos. Essa história faz parte da minha vida, minha vida faz parte dessa história. Graças ao @ptbrasil @ptdoacre tive a oportunidade de ser Prefeito, Governador duas vezes e Senador. E nesses cargos, graças a Deus, ajudei a fazer boas mudanças no nosso Acre e no Brasil. Sei que vivemos tempos difíceis, mas dias melhores virão. Essa foto é do tempo das caravanas nos anos 90”, disse Jorge Viana na legenda da foto.

Pelo partido, Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco entre 1993 a 1996, governador do estado do Acre por dois mandatos, 1999 a 2006, e senador da República entre 2011 e 2018.

O presidente Lula também celebrou a data, ele publicou um texto em seu perfil no X (Antigo Twitter), contando brevemente a trajetória do partido no Brasil, afirmando que o partido cresceu num momento em que o povo não tinha direitos.

“O PT enfrentou o neoliberalismo. A ditadura do pensamento único. O fim da história. O fim do Estado. A crise financeira mundial de 2008. O golpe e as mentiras. A injustiça e o ódio das elites. E nunca se rendeu. Levamos 22 anos para chegar ao governo. E em apenas 13 anos no governo conseguimos o que nenhum outro partido, em qualquer momento da história, jamais foi capaz de realizar. Fizemos o país crescer com inclusão social. Tiramos o Brasil do Mapa da Fome. Colocamos o povo pobre no orçamento, na universidade e na vida digna”, diz trecho da publicação.