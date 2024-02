Manu Bahtidão, DJ Dunic de Porto Velho e esquentas de Carnaval; veja o que fazer neste final de semana

Eu sei, você sabe, a gente só ‘tá’ esperando ele… o Carnaval! Depois de um janeiro longo – e bota longo nisso -, fevereiro já começa com um final de semana especial de pré-carnaval, e mais um giro cultural do ContilNet para você.

Para matar a ansiedade para o próximo final de semana, Rio Branco está entregando nesse. Com o Caldeirão da Manu Bahtidão – e um line-up de peso nele -, a festa Batidão das Malandras com a DJ Dunic e o início do “Rio Branco Folia” na frente da prefeitura!

Vale citar também, o “Carnavalito para Bailar” com DJ Maju Ochoa e Camila Cabeça encabeçando a noite, as noites de Rock da Confraria e além de blocos pré-carnaval pela cidade toda.

Segue uma seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco.

Caldeirão da Manu! Nesta sexta (2), o show mais aguardado do ano – até agora -, chega em Rio Branco. Com Eduardo Casseb, Forró Pegada Prime e Trio Furacão do Forró como atrações convidadas, o evento promete! Será na Arena da Floresta, a partir das 21h30.

Três mulheres amazônicas, fazendo uma noite pré carnavalizante e latino-americana. Preparem-se para a noite mais animada do ano no Carnavalito Para Bailar! Estamos trazendo toda a energia e alegria do Carnaval latino-americano e acreano diretamente para Rio Branco!

No sábado (03), às 20h. Traga sua alegria e disposição para dançar!

Ingressos: R$30,00 (primeiro lote). Vendas: WhatsApp (68) 99990-5292

Sábado (3), teremos um esquenta de carnaval, do jeitinho que a gente gosta: Muito pop, funk, fritação e tribal! (A DJ Dunic mandou avisar que não quer ver ninguém sem leque!). Será um especial Anitta & Pabllo Vittar, mas claro que também terá outras divas: Banda Uó, Melody, Duda Beat, Marina Sena, Ludmilla, Glória Groove, Luísa Sonza, Kaya Conky, Ivete Sangalo, Claudinha. E divas do pop também não ficam pra trás, muita Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande, Slayyyter, Kim Petras, Urias, Rosalía etc etc

LINE UP: Teremos uma convidada especial de Porto Velho – RO: A dona do tribal: DJ Dunic. E nossos DJs residentes: A DJ Lily e DJ Xordel!

O “RIO BRANCO FOLIA – TRADIÇÃO E ALEGRIA” já tem data e hora marcada para acontecer. A folia será dividida em duas etapas: pré-carnaval (o famoso esquenta) e carnaval oficial.

Pré-Carnaval: 02 a 04 de Fevereiro. Local: Praça da Revolução.

Bloco “6 é d + Folia”, no sábado (03) no Mercado das 6 Hora.

Na Confraria GastroBar, Sexta (02), às 21h30, show do Álamo Kário e Banda. No sábado (03), às 22h30, show de rock do Metal Jacket!

Um super clássico “FLAMENGO X VASCO”! Esperamos você torcedor rubro negro para apoiar nosso Mengão em busca da vitória! Super telão de led + TVs, traje livre porém camisa de time somente do FLAMENGO! Entrada gratuita! Rua Mués Melo, 82 – Jardim primavera (ANTIGO SERINGAL BEER), no domingo (4) às 17h.

“Vumbora pro Quintal” , na sexta (02), e o “Primeiro Grito de Carnaval”, no sábado (03), no Quintal dos Brothers! Com várias opções de bebida e promoções variadas durante o final de semana de esquenta para o carnaval. Com atrações ao vivo, dentre elas Samba Brothers, Paulo Heverton, Sandra Melo e Marcos Nery.

No Fogo Caipira – anexo ao Posto Thauma -, tem noite do modão nesta sexta (3). Com entrada liberada, Artur&Gabriel e Júnior&Thiago como atrações.

Sexta-feira (2), “Rock The Noite” no Studio Beer, a partir das 21h. Entrada: R$15,00. Inf. (68) 99911-8975