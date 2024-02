Ministro de Lula anuncia formação de força-tarefa para auxiliar Acre e Rondônia

O ministro Waldez Góes, da Integração Nacional, usou as redes sociais neste domingo (25) para afirmar que a pasta está em plena ação conjunta com os governos, prefeituras e bancadas parlamentares do Acre e Roraima, estados que enfrentam enchentes.

Nas redes, Waldez Góes afirmou que está pessoalmente envolvido nesse processo, mantendo diálogos diretos com os governadores Gladson Cameli e Antonio Denarium, assim como com os prefeitos das cidades afetadas. O objetivo é identificar imediatamente as necessidades e oferecer suporte na elaboração de planos de trabalho para direcionar as ações apoiadas pelo governo federal.

“Amanhã, eu e outros colegas ministros nos reuniremos com parlamentares da região para tratarmos da força-tarefa do Governo Federal para assistirmos à população atingida. É a união das forças que possibilita uma ação mais célere e eficaz na assistência às populações atingidas pelos desastres naturais. Toda nossa solidariedade ao povo do Acre e de Roraima nesse momento de dificuldades”, escreveu.