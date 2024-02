Mordida de barata é grave, dolorosa e pode levar à morte; entenda

Você sabia que a barata morde? Um dos insetos que mais gera medo e nojo entre as pessoas, além de tudo, tem uma mordida dolorosa que pode transmitir doenças graves, levando até mesmo à morte.

A dúvida surgiu quando Gustavo Henrique, de 20 anos viralizou no TikTok após acordar com os olhos inchados. Nas especulações feitas nos comentários, levantou-se a possibilidade dele ter sido mordido por uma barata. Apesar de não ter sido o caso do jovem, o fato é que baratas mordem, sim.

Apesar delas não terem dentes, a mordida é dada com a ajuda de suas mandíbulas. De acordo com especialistas ouvidos pelo site Viver Bem, do UOL, a força da mordida das baratas equivale a 50 vezes seu peso corporal.

A depender do inseto, sua mordida pode transmitir doenças graves, como febre tifoide, tuberculose e meningite, e levar à morte.

E você, já foi mordido por uma barata?