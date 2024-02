Morre Cacique Bené, líder do povo Huni Kuin no Acre: “Seus dias de luta terminaram”

O líder do povo Huni Kuin, José Benedito Ferreira, o Cacique Bené, morreu em Rio Branco, nesta quarta-feira (14). Ele era uma das lideranças da TI Praia do Carapanã, no alto Rio Tarauacá.

O presidente da Federação do Povo Huni Kuin, Cacique Ninawa Inu Huni Kui, lamentou a morte de Bené nas redes sociais. Em inglês, ele disse que o líder da Praia do Carapanã é um eterno líder, amigo, chefe, professor, conselheiro e um grande lutador.

A Assessoria de Comunicação do Povo Huni Kui escreveu: “Seus dias de luta terminaram. Seus dias de glória chegaram e agora, o céu azul é todo seu”.

Bené era graduado em Linguagem e Artes pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com Especialização realizada na Espanha. Ele ficou conhecido como um professor reconhecidamente atuante na sua comunidade, na Aldeia Água Viva.

A causa da morte não foi divulgada pelos Huni Kuin.