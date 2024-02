Municípios do Acre se destacam entre cidades brasileiras com maior deficiência em saneamento

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta semana revelaram os números acerca do saneamento básico no Brasil.

Três municípios acreanos se destacaram pelas falhas nos serviços de saneamento básico. Bujari, na lista de cidades com coleta de lixo inadequada, além de Jordão e Marechal Thaumaturgo, na lista de municípios sem banheiros exclusivos.

Bujari se destacou na lista dos 10 municípios brasileiros com deficiência na coleta de lixo. Na cidade acreana, 52,5% da coleta de resíduos é inadequada, mostra a pesquisa.

O município acreano fica atrás apenas de Santa Terezinha, em Mato Grosso, que possui uma coleta mais inadequada, com 56,8% do seu território sem o serviço. Seguido por Caturama (BA) e São Luís Gonzaga do Maranhão (MA).

Falta de banheiros exclusivos

Outro levantamento feito pelo IBGE foi sobre os municípios em que não há banheiros exclusivos para as famílias nas residências. Dos dez municípios brasileiros com menor estrutura nas casas, Marechal Thaumaturgo e Jordão ocupam o quinto e o sexto lugar.

Em Marechal Thaumaturgo, 61% das famílias não tem banheiro exclusivo e compartilham com outras residências. Já em Jordão, 60,5% não possuem o cômodo próprio em suas casas.

Os municípios que possuem mais residências sem banheiro exclusivo são do Norte e Nordeste do país.