No Carnaval de Sena Madureira, morador se solta no hit “dança da manivela” e viraliza

Os foliões de Sena Madureira estão aproveitando a quina carnavalesca para se divertir muito na Avenida Avelino Chaves. Na noite de sábado (10) o morador do bairro Bom Sucesso identificado como “Telo” chamou bastante a atenção do público presente ao cair na folia. Internautas ‘flagraram’ sua performance e em poucos minutos o vídeo se espalhou nas redes sociais.

Bastante conhecido em Sena Madureira, “Telo” fez a coreografia do hit “dança da manivela”, da banda Asa de Águia, sendo uma das músicas mais tocadas no carnaval do Brasil. “Muito legal poder acompanhar o carnaval e ver que as pessoas estão se divertindo. Esse deve ser o espírito da festa, sem discriminação, sem preconceito”, observou o internauta Paulo Lima.

O que chama a atenção é que, nas cidades do interior, geralmente os homens são mais tímidos para dançar em público. Dessa vez, “Telo” rompeu essa barreira e demonstrou toda a sua capacidade como folião.

Confira o vídeo: