Nos próximos sete dias, Rio Branco terá cinco dias de chuvas, alerta INPE

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam um alerta para a cidade de Rio Branco, indicando a possibilidade de chuvas intensas ao longo dos próximos dias. De acordo com as previsões meteorológicas, espera-se que cinco dos próximos sete dias sejam marcados por precipitações significativas na capital.

Os dados revelam que o rio Acre deve seguir registrando variações nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil, o rio atingiu 14,4 metros na última medição das 18h desta sexta-feira (23), representando um aumento significativo de 19 centímetros desde às 15h do mesmo dia, quando registrou 13,85 metros.

A partir deste sábado, 24 de fevereiro, a população pode esperar uma breve trégua pela manhã, com apenas 5% de probabilidade de chuva. Contudo, à tarde e à noite, a previsão é de forte precipitação, com 90% de chance. A tendência se mantém ao longo do domingo, segunda-feira e terça-feira, com uma probabilidade de chuva de 90%, acompanhada de temperaturas que variam entre 23°C e 30°C.

A mudança está prevista para a quarta-feira, 28 de fevereiro, quando a probabilidade de chuva cai drasticamente para apenas 5%. O sol deve aparecer entre as nuvens, trazendo uma leve sensação de alívio para a população da capital. No entanto, essa pausa na precipitação será breve, pois na quinta-feira, 29 de fevereiro, a probabilidade de chuva volta a atingir 90%.