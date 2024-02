Ó Abre Alas: marchinhas antigas de Carnaval agitam festa na Gameleira; FOTOS

O Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira, trouxe variais atrações musicais para os foliões na noite desse sábado (10).

As famosas e conhecidas marchinhas de Carnaval fizeram a animação do público, que dançou e cantou junto com as bandas que se apresentaram na noite.

Mamãe eu quero, Cachaça não é água, Cabeleira do Zezé e O teu cabelo não nega, foram algumas que que fizeram sucesso entre o público presente.

A segunda noite teve as apresentações dos blocos carnavalescos Sambase e Unidos do Fuxico, além da Orquestra Som dos Clarins, o DJ Mascarado, Paulo Heverton e Banda, e para encerrar, a banda Levada do Ghetto.

Veja fotos de Fagner Delgado para o ContilNet: