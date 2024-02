PF prende acusado de ajudar acreanos na fuga de presidio em Mossoró

A Polícia Federal já tem preso um suspeito de ter ajudado, já do lado de fora, os acreanos fugitivos da penitência federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral do Nascimento, de 33, que dão trabalho ao sistema de segurança nacional numa fuga que já dura nove dias, teriam recebido ajuda, já fora dos muros do presídio de Mossoró, de um jovem de idade e identidade não reveladas.

SAIBA MAIS: DPU teme que acreanos foragidos no RN tenham o mesmo destino de Lázaro e pede câmeras em policiais

O rapaz, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi preso na quarta-feira (21), ao chegar em casa, no bairro Quixabeirinha, periferia de Mossoró. Ele teria ido ao Ceará buscar um veículo que daria apoio aos fugitivos.

Com a prisão do rapaz, as forças de segurança querem saber se os fugitivos acreanos tiveram acesso ao veículo e até onde foram deixados.

O teor do depoimento do preso não foi revelado. A caçada aos fugitivos vai entrar em seu décimo dia e envolve mais de 600 homens das forças de segurança nacional e dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceara.