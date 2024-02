População lota Calçadão da Gameleira durante cheia do Rio Acre; fotos

Imagens capturadas pelo fotojornalista do ContilNet, Juan Diaz, mostra que enquanto o rio Acre continua a subir de forma lenta, porém constante, mais e mais pessoas estão se dirigindo ao Calçadão da Gameleira na noite deste domingo (25) para apreciar as belezas das águas do manancial.

O aumento no nível das águas, que atingiu a marca de 15,72 metros na medição das 18h, atraiu uma multidão curiosa, que se aglomerou ao longo das margens do rio, em busca de uma visão privilegiada.

Pessoas de todas as idades se reuniram no calçadão, observando atentamente a água turva que invade parte da cidade.