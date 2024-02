Presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos e esposa curtem o Carnaval na sapucaí do RJ

O presidente da Fecomércio/Acre e vice-presidente financeiro da CNC, Leandro Domingos, e sua esposa, a influenciadora e fisiculturista Leane Teles, curtiram o domingo de Carnaval assistindo ao desfile das escolas de samba na famosa Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em clima romântico, os pombinhos compartilharam muito amor na folia carioca.

Em primeira mão, a musa fitness acreana antecipou para nossa coluna sua participação no Carnaval do Rio de Janeiro. Leane Teles desfila nesta segunda-feira (12) na Escola de Samba Unidos do Viradouro.

Veja os acreanos no Carnaval carioca: