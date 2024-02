Quem saiu do BBB 24 hoje? Deniziane é a nona eliminada do reality

Quem saiu do BBB hoje, dia 20/02, foi Deniziane. A mineira é a nona eliminada do BBB 24. Ela deixa o reality com 52,02% da média dos votos para sair. Na segunda colocação ficou Fernanda, com 47,16%. O menos votado para sair foi Matteus, com 0,82% da média de votos. Deniziane foi para o Paredão indicada pela Líder Raquele, em Paredão formado no último domingo (18).