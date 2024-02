Régua de medição é arrancada pela força das águas em Marechal Thaumaturgo; saiba mais

A situação da enchente no Rio Juruá segue preocupante em Marechal Thaumaturgo, que já ultrapassou a cota de transbordo, que é de 12 metros no município.

A Defesa Civil tem encontrado dificuldades para monitorar o nível do rio, já que em virtude da força das águas, a régua de medição do manancial foi arrancada.

As águas invadiram tanto a zona urbana, quanto as comunidades rurais. De acordo com dados da Defesa Civil, cerca de 330 famílias foram deslocadas para abrigos públicos, enquanto 162 pessoas encontram-se temporariamente abrigadas. Além disso, 43 famílias buscaram refúgio na casa de parentes, e outras 115 estão recebendo assistência através de aluguéis sociais.

Apesar da dificuldade em fazer a medição, a Defesa Civil informou que na cidade de Marechal Thaumaturgo registrou um aumento de quatro milímetros no volume de suas águas na noite passada.