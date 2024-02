Taylor Swift se pronuncia após polêmica envolvendo o pai; veja

Após o pai de Taylor Swift ser acusado de agredir fotógrafos na Austrália, a assessoria da cantora se pronunciou sobre a polêmica. A polícia chegou a abrir uma investigação sobre a situação, registrando o caso na madrugada da terça-feira (27).

De acordo com um comunicado divulgado para o portal People, “dois indivíduos estavam avançando agressivamente em direção à Taylor”. Além disso, a assessoria de Swift revelou que os fotógrafos ainda ameaçaram a equipe de segurança da cantora, dizendo que jogariam funcionários na água. Eita!

“O jovem relatou o incidente e as investigações estão em andamento por policiais vinculados ao Comando da Área Policial de North Shore. O homem não precisou de tratamento médico”, afirmou a polícia.

Vale lembrar que Scott Swift, pai da cantora, é super fã dos trabalhos de Taylor. Ele faz questão de viajar o mundo com a loirinha e até esteve no Brasil para os shows da The Eras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fofo!

Taylor Swift atualmente segue em turnê para a The Eras. Dessa vez, a cantora está passando pelos países da Ásia e da Oceania. Agora, a loirinha segue para uma pausa — após arrasar nos shows pela Austrália. No início de março, ela volta aos palcos, em Singapura, para seis apresentações.