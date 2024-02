Torneio Robélia Fernandes será disputado neste fim de semana no CIE

Começa a ser disputado neste sábado (24), no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) o Torneio Robélia de Fernandes de Vôlei, nos naipes feminino e masculino. A competição é aberta e a intenção é promover entretenimento por meio do esporte para os amantes da modalidade.

“Vamos homenagear a professora Robélia, mãe do professor Joneudes. Os amantes do vôlei estão convidados para participar do evento. Vamos iniciar as disputas no sábado e no domingo faremos as finais”, disse a coordenadora da competição, Maria Luíza.

Apoios importantes

Maria Luíza destacou os apoios da Papelaria Globo, Sorveteria Zero Grau, Federação do Desporto Universitário, Tapera, Arena Car, Mega Tintas, Neném Almeida e Fundação Garibaldi Brasil.

“Conseguimos montar um torneio de excelente nível. O vôlei é um esporte amado pelos acreanos e promover os eventos coloca os atletas em quadra com a presença da torcida”, afirmou a coordenadora.