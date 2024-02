Ulysses vai à Paulista e disponibiliza ajuda aos atingidos pelas cheias do Rio Acre

No sábado (24) Ulysses conversou com o ministro Waldez Goes (Integração Regional) e solicitou ajuda aos acreanos atingidos pelas enchentes. Além de se prontificar a ajudar, Goes adiantou que irá ao Acre se a situação se agravar. Nesta segunda (26) Ulysses terá audiência com o ministro.

O deputado Coronel Ulysses (União/AC) participou neste domingo (25) do ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Mais de um milhão participaram da manifestação verde-amarelo. Apesar de ir à Paulista, o gabinete de Ulysses no Acre está atuando, atendendo às famílias atingidas pelas cheias do Rio Acre.

“Estamos aqui, mas nossos gabinetes [lá no Acre] estão atendendo as pessoas atingidas pelas enchentes”, disse Ulysses ao lado do senador Márcio Bittar (União/AC), que também esteve no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ulysses disponibilizou seis caminhões, um caminhão-baú, três barcos, além de pessoal, para atender as pessoas desalojadas de suas casas pelas cheias.

Além de ajudar pessoalmente aos desabrigados, já está agindo em nível nacional para atender aos desabrigados pelas enchentes no Acre. No sábado (24), Ulysses conversou com o ministro Valdez Goes (Integração Nacional) sobre a situação no Acre face às cheias. Ulysses solicitou recursos para as prefeituras poderem atender às famílias. Goes se prontificou ajudar aos acreanos e adiantou que caso a situação se agrave irá ao Acre.

Nesta segunda-feira [26] Ulysses e integrantes da bancada do Acre no Congresso se reúnem com o ministro Valdez Goes para tratar da questão. O encontro é liderado pelo coordenador da bancada senador Alan Rick (União/AC).

Sobre o ato na Paulista, Ulysses destacou: “Isso aqui é o que a imprensa quer esconder, mas as redes sociais mostrarão para o Brasil e para o mundo”, disse Ulysses, em vídeo gravado no palanque oficial montado na Paulista. “O Bolsonaro convocou e aqui está este exército pacífico e ordeiro”, acrescentou Ulysses. Disse que ali estava para defender as causas importantes e relevantes para nosso País, como a liberdade e os valores dos conservadores.