Vaguinho Santos, do Rio Branco, espera pelas recuperações de Alê e Dodô

O técnico Vaguinho Santos espera pelas recuperações do meia Alê e do atacante Dodô para começar a definir o Rio Branco para o duelo contra o CRB, de Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na quarta-feira (21), às 19h30, no Florestão.

O meia Alê recupera-se de um furúnculo na perna esquerda e Dodô sentiu uma lesão muscular no coletivo da última segunda-feira (12).

“Os dois atletas estão no departamento médico e devem voltar até sexta. São duas opções importantes”, comentou Vaguinho Santos.

Uma semana

Faltando uma semana para o confronto contra o CRB, Vaguinho Santos começa a realizar os ajustes no Estrelão no treinamento desta quarta-feira (14), no José de Melo.

“Temos uma base muito forte. Vamos jogar para tentar a classificação”, afirmou o treinador.

Promoção nos ingressos

A diretoria do Rio Branco vai realizar uma promoção nos ingressos do confronto contra o CRB. A ideia é levar o maior número de torcedores ao Florestão na partida da Copa do Brasil.

Alê (17) entra na fase final de recuperação de uma inflamação na perna/Foto Manoel Façanha