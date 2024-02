VCT KICKOFF Americas: Cloud9 desbanca MIBR e estreia com vitória

Na segunda série do VCT KICKOFF Americas, a Cloud9 derrotou o MIBR, por 2 a 1, nesta sexta-feira (16). A equipe avançou na chave superior e enfrentará a NRG pelo Grupo A.

Bind

A série iniciou na Bind, escolha da Cloud9, que começou com a vitória no pistol, entretanto, o MIBR conseguiu sair na frente e empatou o jogo ainda no 3-3. Além disso, a Made in Brazil ainda conseguiu punir a C9 e fechou a primeira metade, por 7-5.

Na troca de lados, o MIBR perdeu novamente o pistol em uma situação que estava para a vantagem do elenco brasileiro. No entanto, OXY, novo duelista da equipe demonstrou como Yoru pode conseguir boas informações e empatou o jogo e conseguiu virar o mapa, por 13-11.

Split

O segundo mapa, Split, foi a escolha do MIBR! O time brasileiro começou com vitória e abriu 5-0. No entanto, a C9 voltou no jogo e levou a primeira metade com equilíbrio, por 6-6.

A segunda metade esteve totalmente favorável para o MIBR, apesar da equipe liderada por vanity tentar pontuar o Made in Brazil conseguiu se sobressair e fechou por 13-8.

Lótus

Com a série no empate, o mapa decisivo foi a Lótus! O MIBR começou o jogo na vantagem vencendo o pistol e abriu 6-2. Com artzin de duelista, o elenco conseguiu deixar o jogo dominante e fechou a primeira metade, por 7-5.

Na troca de lados, o OXY conseguiu abater 4 adversários e levou o pistol para a Cloud9 e empatou a série, por 7-7. Além disso, a nova contratação do elenco norte-americano brilhou e fez um Ace para sair na frente do MIBR, por 10-8.

Por fim, o MIBR colocou todos os esforços para voltar, mas não foi suficiente e a Cloud9 fechou a partida, por 13-10.

VCT KICKOFF Americas 2024

Com a vitória, a Cloud9 volta ao servidor no dia 23 de fevereiro contra a NRG na busca pela primeira vaga nos Playoffs. Por outro lado, o MIBR enfrenta a FURIA pela permanência na competição.