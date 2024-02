Vídeo: Nicolas Prattes e Sabrina Sato surgem juntos em momento íntimo

Que casal, meus amigos… O ator Nicolas Prattes deixou internautas em alvoroço após publicar um vídeo ao lado de Sabrina Sato. Esta é a primeira vez que os dois surgem juntos nas redes sociais desde que os rumores de affair começaram a circular na web.

No vídeo, Nicolas mostra a vista e aparece abraçado com Sabrina, que dá risada. Assista:

Os dois já vinham causando nas redes sociais por postarem fotos no mesmo lugar. Os pombinhos mostraram um macaco sobre uma mesa na sacada de um hotel, sem identificar o lugar.

Ela, inclusive, já chegou a comentar fotos do ator: “Lindo”, escreveu em uma foto de Nicolas sem camisa.

Affair assumido

Em 18 de fevereiro, Nicolas assumiu o romance com Sabrina. Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, o ator se derreteu pela beldade e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.

Sabrina Sato estava solteira desde março do ano passado, quando anunciou sua separação de Duda Nagle, com tem uma filha, Zoe, de 5 anos. Os dois se relacionaram por 7 anos.

Já Prattes terminou há três meses com Luiza Caldi. Na ocasião, ele alegou não ter tempo para se dedicar a um relacionamento sério.