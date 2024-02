WhatsApp Web testa função de bloqueio com senhas em conversas

O WhatsApp está testando uma nova função de privacidade em sua versão web, que oferece aos usuários a opção de bloquear o acesso a conversas no mensageiro. Com a atualização, será possível bloquear chats específicos, que ficarão localizados em uma aba exclusiva. Atualmente, a versão web do WhatsApp não possibilita nenhum tipo de bloqueio, mas a função já está presente nas versões de Android e iOS do app. O teste foi registrado nesta quarta-feira (31), e ainda não tem data de lançamento oficial. Confira, nas próximas linhas, detalhes sobre o teste da ferramenta.