Acreano é o primeiro indígena Huni Kui a se tornar advogado: “Símbolo de superação”

Pela primeira vez na história alguém pertencente ao povo indígena Huni Kui tem um representante advogado. Helinton Souza Kaxinawá, 24, vem da aldeia Tuku Nixi, na região do Rio Jordão, e se formou recentemente em direito, pela Unimeta.

O jovem saiu, ainda aos oito anos, de sua casa, rumo à cidade, para buscar educação formal, tendo se mudado para a capital do estado, Rio Branco, ao terminar o ensino médio, quando já era maior de idade.

Heliton contou com uma bolsa de estudos da instituição, assim como apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), e assim conseguiu concluir a sua jornada acadêmica. O jovem também já foi aprovado no Exame da Ordem dos Advogados (OAB) do Brasil.

Em publicação no seu perfil do Instagram, ele comemorou sua conquista. “Celebro a conquista do meu sonho de tornar-me advogado. O caminho até a conquista da OAB foi desafiador. Agradeço a Epa Kuxipa (Deus) e minha família, vocês foram a base sólida sobre a qual construí cada passo dessa jornada. Esta conquista é um lembrete de que com determinação, dedicação e apoio mútuo, somos capazes de alcançar nossos sonhos mais audaciosos”, disse ele.

A assessoria do Povo Huni Kuin no Acre emitiu uma nota parabenizando no novo advogado. “Sua conquista não apenas representa um marco pessoal, mas também um símbolo de superação e valorização da diversidade cultural e étnica”, disse.