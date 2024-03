Ao ContilNet, Calcinha Preta fala sobre retorno ao Acre e revela novos projetos; VÍDEO

A renomada banda de forró Calcinha Preta emocionou os fãs acreanos com uma apresentação memorável no estacionamento do Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre. O evento, que marcou o retorno triunfante do grupo ao estado, atraiu uma multidão de admiradores ansiosos por reviver os sucessos e sentir a energia contagiante da banda.

Em conversa com o jornalista Douglas Richer, os membros da banda compartilharam sua empolgação em voltar ao Acre e agradeceram o carinho dos fãs locais, que sempre os acolheram com calorosa receptividade. Além disso, revelaram emocionantes projetos para o ano de 2004, prometendo surpresas e novidades para seus seguidores.

Uma das informações mais aguardadas foi sobre o projeto “Atemporal”, que promete reunir clássicos do repertório da banda em um formato inovador e emocionante. Segundo os integrantes, o projeto visa celebrar a trajetória da Calcinha Preta e reafirmar seu compromisso com a música de qualidade, que atravessa gerações e continua a conquistar corações por todo o Brasil.

Com um público caloroso e receptivo, o show no Arena da Floresta foi marcado por momentos de pura emoção e animação, onde os hits consagrados da banda foram entoados em coro pelos presentes.

Veja a entrevista completa: