Após boatos de affair, casal de influenciadores troca declarações românticas na web; veja detalhes

O casal de influenciadores mais badalados de Tarauacá, Charlety Maia e Junior Oliveira, movimenta a web na região e até no Juruá após trocas de mensagens românticas em seus perfis no Instagram.

Junior Oliveira, que festeja aniversário nesta sexta-feira (8), foi surpreendido por Charlety Maia com uma declaração romântica em seu perfil no Instagram. De acordo com informações reveladas para nossa coluna, o casal vive um romance. Recentemente, os pombinhos aproveitaram férias nas belas praias de João Pessoa, na Paraíba.

Em sua conta no Instagram, Charlety Maia se declarou para o amado e recebeu um “te amo” gigante. Veja a mensagem na íntegra:

Em Cruzeiro, vários influenciadores ‘shiparam’ o novo casal, entre eles a influenciadora Thay Sulivan, que falou sobre a conexão dos pombinhos.

Veja fotos do casal: