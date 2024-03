Após ultrapassar os 17 metros, Rio Acre apresenta estabilidade em Xapuri; veja medição

O Rio Acre, que apresentou uma rápida elevação em Xapuri, chegando a alcançar a marca dos 17,08 metros na medição das 10h desta sexta-feira (1), começou a apresentar estabilidade, segundo a Defesa Civil.

Essa já é a segunda maior enchente da história de Xapuri, ficando atrás somente da cheia de 2015, quando o manancial atingiu a cota de 18,28 metros. A Defesa Civil chegou a trabalhar com a previsão de que a maior cota histórica fosse batida.

O comércio no Centro da cidade, na Rua 6 de Agosto, está totalmente inundada. As ruas Major Salinas e Plácido de Castro são as mais atingidas.

A enchente que assola o município neste ano já é a segunda maior registrada pela Defesa Civil. Cerca de 4,6 mil pessoas já foram atingidas de alguma forma pelas águas.

Até a última quinta-feira (29), seis bairros foram afetados pela enchente do Rio Acre, deixando 59 famílias desabrigadas e 177 desalojadas até o momento. Quase 650 pessoas já foram atendidas.