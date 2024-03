Arthur Aguiar participou do “Mesacast”, com Mari Gonzalez, Pequena Lo e Theodoro, nesta terça-feira (25) e opinou sobre os jogadores do BBB 24 e também sobre sua participação no reality show. O vencedor da 22ª edição fez algumas revelações inesperadas sobre seu confinamento e sua carreira. Confira:

Arthur Aguiar participará de novo do Big Brother?

Ao ser questionado se o ex-brother participaria novamente de um reality, Arthur revelou que sim. Ele afirmou que sonha com uma edição só com os campeões e que, se Boninho, diretor do programa, quiser, ele topa entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Aguiar também confessou que foi convidado para ir ao Big Brother México neste ano, mas que teve que cancelar sua participação por causa do nascimento de seu filho, que aconteceu em fevereiro.

“Todo mundo já sabe, mas era para eu estar participando do Big Brother de fora, mas eu não fui por causa do nascimento do meu filho”, contou.

“Já pensou, vai e ganha de novo? Vai ter que fazer curso, mesmo”, disse Mari Gonzalez.

“Eu queria, por favor Boninho, faça um Big Brother de campeões”.