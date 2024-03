Assaltante é baleado enquanto tentava assaltar mulher em Porto Velho

Um assaltante ainda não identificado foi baleado após tentar roubar uma servidora pública, de 45 anos. O crime ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (28), nas proximidades da Avenida Pinheiro Machado com a Rua João Goulart, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho.

Conforme informações preliminares, o criminoso estaria armado com uma faca e abordou a vítima. Ao anunciar o assalto, uma pessoa teria visto e atirou contra o ladrão, deixando-o ferido no tórax e abdômen.

Logo em seguida, o atirador saiu do lugar. A Polícia Militar foi chamada e uma ambulância do Samu foi ao local e socorreu o baleado.