Ator indígena do Acre faz show no museu do Grammy ao lado do Dj Alok, em Los Angeles

Mapu Huni Kuin, ator acreano, participou do pré-lançamento de um novo disco do DJ Alok, sendo parte dele produzido em terras acreanas pelo próprio músico. Através de postagem em seu perfil no Instagram, na quinta-feira (28), ele mostrou um pouco sobre como foi o evento.

O nome da produção é The Future is Ancestral, e teve a participação de indígenas do estado do Acre e de outros pontos da Amazônia brasileira. “Apresentamos algumas músicas com os povos Huni Kuin, Guarani Kaiowá, Yawanawa, Xakriabá e Guarani Mbyá. A data do lançamento será no dia 19 de abril, dia dos Povos Originários”, disse Alok.

Ele explica ainda que foram mais de 500 horas de gravações e contou com artistas de oito etnias diferentes.

Mapu Huni Kuin afirma ainda que o álbum enaltece as vozes das florestas e que vai ser uma forma de levar a cultura ancestral e preservação para o público. “O nosso rezo, o nosso canto é pras pessoas vibrarem”, finaliza o ator.

VEJA: