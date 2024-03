Bocalom diz que 21 mil kits foram entregues para vítimas da enchente e anuncia nova remessa

O prefeito Tião Bocalom informou nesta segunda-feira (11) que aproximadamente 21 mil kits foram entregues no último domingo (10), em uma ação da Prefeitura de Rio Branco no Arena da Floresta, em suporte às vítimas atingidas pela enchente no Rio Acre na capital.

Os kits entregues variam entre produtos de limpeza, cestas básicas e água mineral. O prefeito destacou que os kits foram comprados com recursos próprios da Prefeitura.

“Nossa equipe foi de casa em casa nos bairros da Baixada e no Segundo Distrito na Cidade Nova e no Taquari, e fizeram um cadastramento. Mais de 6 mil famílias foram cadastradas”, explicou.

Bocalom lembrou que já existe uma data para nova entregas dos kits: já neste final de semana. O prefeito explicou que a demora é por conta da entrega dos produtos, feitas pelas empresas contratadas, por conta da grande demanda do alto pedido feito pela Prefeitura. “Muito desses produtos eles não tem a pronta entrega”.

A princípio, a Prefeitura realizou a compra de 10 mil kits e percebeu que era necessário a licitação de mais 5 mil. Ambos comprados com recursos próprios. Ao todo, foram mais de 7 mil cestas básicas, 7.500 mil de água mineral e 6 mil de limpeza.