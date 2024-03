Cão farejador da polícia encontra 1 kg de drogas enterrado debaixo de casa

Uma ação envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes, na quarta-feira, 27, em Epitaciolândia.

Os policiais militares que atuam com cães farejadores foram acionados pela Polícia Civil para localizar entorpecentes em uma residência, e de pronto a equipe policial iniciou as buscas com k9 Apolo. O cão encontrou o entorpecente enterrado na parte de baixo da casa. Aproximadamente um quilo, possivelmente de skank.

O material entorpecente foi encaminhado a delegacia do município para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.